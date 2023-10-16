Петербуржцу плеснули в лицо кипяток

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жителя Петербурга доставили в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе с ожогами лица, пишет «Фонтанка». 23-летний пациент рассказал, что в него плеснули кипятком. При этом мужчина не смог сказать, где произошел инцидент и кто это сделал.

Врачи констатировали у пострадавшего ожоги правой стороны лица и плеча, его состояние оценили как удовлетворительное. Полиция проводит проверку.

Ранее в Москве повар в детском саду едва не сварилась заживо, уронив бак с кипящей водой. Женщина получила ожоги левой стопы, правой руки и поясницы. Она снимала с плиты емкость с кипятком, оступилась и уронила ее.

В середине сентября в городе Пыть-Яхе в Ханты-Мансийском автономном округе восьмилетний мальчик упал в яму с кипятком. Ребенок получил сильные ожоги ног. По заявлению властей, яма с кипятком появилась в результате коммунальной аварии.

В июле произошла авария в ТЦ «Времена года»: при прорыве трубы кипяток разлился на площади четыре тысячи квадратных метров. В результате четыре человека погибли, еще 10 пострадали, из которых девятерым потребовалась госпитализация. СКР возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.