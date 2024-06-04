Петербуржца призовут к ответу за жестокую расправу над собакой «Фонтанка»: житель Петербурга предстанет перед судом за убийство собаки

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Житель Санкт-Петербурга попадет на скамью подсудимых за убийство своей собаки, сообщает «Фонтанка». По данным следствия, осенью прошлого года 35-летний мужчина выбросил из окна пса, который погиб от полученных травм.

На допросах петербуржец рассказал, что собака, которую он приютил 10 лет назад, стала вести себя агрессивно и отказывалась выполнять команды. В момент преступления, уточнил обвиняемый, он находился в раздраженном состоянии. В итоге мужчина избил питомца ногами, выбросил из окна третьего этажа, а затем забрал тело погибшего животного, чтобы закопать. Однако похоронить пса не успел — его задержали правоохранители.

Ранее жителя Новосибирской области отправили под суд за избиение шотландского кота при ребенке. Инцидент произошел в селе Здвинск. Возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными. Сам подсудимый только частично признал свою вину и заявил, что в обвинительном заключении «не все правильно».

По версии следствия, обвиняемый в сентябре 2023 года поругался с супругой и выместил злость на питомце. Он бросил кота об пол, после чего пнул его, а затем вынес во двор, где кинул животное в забор. Все это происходило на глазах у пасынка обвиняемого. От полученных травм питомец через несколько дней скончался.