Суд отправил в колонию строгого режима петербуржца, обидевшего бойца СВО Петербуржца отправили в колонию строгого режима за ограбление участника СВО

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к 1,5 года колонии строгого режима мужчину, ограбившего участника военной операции на Украине с инвалидностью, сообщает объединенная пресс-служба судов города. Отмечается, что злоумышленник напал на мужчину и выхватил у него из рук телефон стоимостью 10 тысяч рублей.

Красногвардейский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении ранее судимого Николая Лысенко, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 161 УК РФ, — говорится в сообщении.

Инцидент произошел 19 февраля у дома 28 по проспекту Энтузиастов. Потерпевший не смог догнать обидчика и отобрать у него телефон из-за наличия инвалидности I группы.

Впоследствии грабитель явился с повинной, признал вину и возместил ущерб. Участники процесса, в том числе и потерпевший, не возражали против рассмотрения дела в особом порядке.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1.5 года в ИК строгого режима, — огласили приговор в суде.

Глава администрации Илишевского района Башкирии Ильдар Мустафин ранее сообщил, что драка с участием бойца СВО, доклад о которой потребовал председатель СКР Александр Бастрыкин, произошла более недели назад. Он отметил, что конфликт не носит этнического характера.