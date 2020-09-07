Петербуржца оштрафовали из-за результатов теста на COVID-19

https://static.news.ru/photo/46e7ef18-f119-11ea-8c9f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Зеленогорский суд Санкт-Петербурга оштрафовал на 15 тысяч рублей жителя города, который не разместил в установленные срок на портале Госуслуг результаты своего теста на коронавирус.

Мужчина вернулся в Россию из-за рубежа и должен был в трёхдневный срок опубликовать на портале результаты лабораторных исследований. Он это срок пропустил и был признан виновным в нарушении санитарно-эпидемиологического законодательства (ч.2 ст.6.3 КоАП РФ), сообщает «Интерфакс Северо-Запад» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

В ведомстве также отметили, что со 2 августа в Северной столице составлен 101 протокол в отношении прибывших из-за границы россиян, которые допустили подобное нарушение или вовсе не прошли тестирование на коронавирус. Все материалы направлены в суд.

В России, согласно последним данным зафиксировано 1,03 млн случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели более 843,2 тысячи пациентов, умерли 17,8 тысяч. РФ продолжает занимать четвёртое место по уровню заболеваемости коронавирусом в мире. В первую тройку входят США, Бразилия и Индия.

Ранее NEWS.ru писал, что в ряде российских медицинских учреждений искажали статистику по смертности от коронавирусной инфекции, занося в документы иные причины смерти. В связи с этим Росздравнадзор поручил изучить все летальные исходы в коронавирусных стационарах.