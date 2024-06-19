Петербургской библиотеке пришлось извиняться перед Z-поэтом Библиотека в Петербурге извинилась за отказ устроить вечер стихов Z-поэта

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге руководство Центральной библиотеки имени Паустовского принесло извинения за отказ устроить вечер Z-поэзии, пишет «Фонтанка». Отмечается, что оправдываться пришлось перед автором Романом Сорокиным.

Поэт в соцсетях рассказал, что ему в библиотеке не стали предоставлять площадку для презентации сборника стихов о специальной военной операции. Сотрудник площадки объяснил решение желанием, «чтобы люди не нервничали» из-за политической тематики. Ситуация вызвала возмущение у ряда активистов, политиков и пользователей Сети, в итоге руководство библиотеки извинилось перед Сорокиным, однако сам поэт со скептицизмом отнесся к этому.

Просят все-таки выступить у них. Но, честно говоря, уже не очень хочется, — отметил писатель.

По информации издания, Сорокин родом из Новгородской области. С недавних пор он числится артистом Московского театра поэтов Влада Маленко.

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