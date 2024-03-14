Петербургского подростка заподозрили в работе на мошенников из Украины

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге 16-летнего подростка задержали по подозрению в работа на украинских мошенников, сообщила представитель МВД Ирина Волк. По ее данным, когда злоумышленники совершали звонки, пострадавшие видели на экранах телефонов российские номера.

Предварительно установлено, что молодой человек осуществлял техническую поддержку деятельности мошеннических кол-центров. Все инструкции и указания поступали ему от кураторов, находящихся на территории Украины, — говорится в сообщении.

По информации Волк, во время обыска правоохранители нашли две тысячи сим-карт. Ноутбук и другое необходимое оборудование подростку передавали через курьера. Отмечается, что школьник каждую неделю менял съемную квартиру. Деньги за проделанную работу ему выплачивали на криптокошелек. В настоящий момент в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Возбуждено несколько уголовных дел, которые в настоящее время соединены в одно производство. Предварительное расследование продолжается, — сообщила Волк.

Ранее учительницу начальных классов, которая 28 января подожгла школу в Чебоксарах, отправили под арест по ходатайству следователя. Женщине избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Сообщалось, что педагог могла стать жертвой украинских мошенников, которые убедили ее набрать кредитов, а после пообещали компенсировать ей 150 тысяч рублей. Для этого ей нужно было записать видео в поддержку ВСУ и устроить пожар на месте работы.