В Петербурге задержали доцента с флагом Украины в соцсетях «Фонтанка»: доцента с флагом Украины в соцсетях задержали в Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Доцента петербургского университета задержали сотрудники полиции Адмиралтейского района, передает «Фонтанка». По информации журналистов, на странице мужчины размещена аватарка с флагом Украины.

Я не знаю, из-за чего меня конкретно задержали. Обвинения мне пока не предъявлены, протокол никакой не составлен, — сообщил доцент в разговоре с изданием.

Как уточнил сам задержанный, он находится в отделении полиции уже больше 10 часов. Доцент также подтвердил подлинность своей страницы в соцсетях, добавили журналисты.

Ранее петербуржец Сергей Иванов отсудил у полиции 20 тысяч рублей в качестве компенсации за моральный ущерб, информировала пресс-служба Смольнинского районного суда Санкт-Петербурга. Мужчину в 2020 году задержали в магазине без медицинской маски. Инцидент произошел во Всеволожске. Иванов отказался покинуть помещение и сам попросил надеть на него наручники. На него возбудили дело об административном правонарушении и оштрафовали за мелкое хулиганство на 500 рублей, однако решение отменили уже через шесть дней.

До этого житель Северной столицы устроил ночью стрельбу на Большеохтинском мосту. Мужчину задержали и поместили в изолятор, против него возбудили уголовное дело о хулиганстве. В качестве оружия он использовал пистолет «Пионер».