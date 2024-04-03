Петербургского доцента с украинским флагом в соцсетях оштрафовали за пост Суд в Петербурге оштрафовал доцента на 30 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ

Фото: vk.com/dimasss_bdsw

Дмитрий Бураков

Суд в Санкт-Петербурге оштрафовал на 30 тысяч рублей доцента Петербургского государственного университета путей сообщения (ПГУПС) Дмитрия Буракова, в соцсетях которого размещен флаг Украины, сообщает РБК со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города. Его признали виновным в дискредитации российской армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ) за опубликованный контент.

Дело в отношении Буракова возбудили из-за поста, размещенного им 5 марта 2024 года во «ВКонтакте». Суд счел, что публикация дискредитирует российскую армию. Мужчина объяснил «Газете.Ru» внимание органов именно содержимым соцсетей.

По сути вменяют, что у меня в профиле во «ВКонтакте» вместо фотографии моего лица размещены флаг и герб Украины, а в статусе написана фраза из двух слов: одно из трех букв, а другое из пяти, — сказал он.

О задержании Буракова стало известно 3 апреля. «Фонтанка» выяснила, что в его профиле во «ВКонтакте» с 1 марта 2014 года стоял трезубец на фоне украинского флага. Трезубец на голубом фоне — герб этой страны, также активно используется разными военизированными формированиями и ВСУ.

В настоящее время на странице Буракова в соцсети «ВКонтакте» стоит другая аватарка. Доцент нечасто публиковал что-либо на своей странице. Последнее сообщение размещено 26 сентября 2022 года, после начала частичной мобилизации в России, и гласит: Malum se ipsum devorat («Зло пожирает себя»). Ранее в разные годы он бессистемно размещал публикации, критические по отношению к властям России и Санкт-Петербурга.