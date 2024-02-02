Петербургского чиновника поймали пьяным на сломанном автомобиле «Дорожный инспектор»: в Петербурге задержали пьяного чиновника Борисенко

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Паблик «Дорожный инспектор» в социальной сети «ВКонтакте» сообщил, что в Санкт-Петербурге задержали начальника отдела информатизации и связи администрации Василеостровского района Александра Борисенко. По его информации, чиновника в состоянии алкогольного опьянения заметили очевидцы, когда он исполнял «загадочные маневры» на сломанном автомобиле.

Как передает сообщество, нетрезвый чиновник попался сотрудникам ГИБДД вечером 1 февраля, когда хотел покинуть место ДТП на своей машине Volvo. По данным паблика, Борисенко показал инспекторам бордовое удостоверение и пригрозил им увольнением, после чего пожаловался на плохое самочувствие и его увезли на машине скорой помощи в Покровскую больницу. «Дорожный инспектор» сообщил, что чиновник отказался от медицинского освидетельствования, на него составили административный протокол.

Журналисты «Фонтанки» связались с мужчиной, но комментировать что-либо он отказался. Машину, вероятно принадлежащую ему, поместили на спецстоянку.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что в Рубцовске Алтайского края во время рейда ГИБДД задержали заместителя начальника местного отдела экономической безопасности МВД. Сотрудник полиции попался на вождении в состоянии алкогольного опьянения и отказался подуть в алкотестер, заявив, что болеет коклюшем. По данным канала, задержанного ждет увольнение после служебной проверки.