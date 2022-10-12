Петербургским медикам ограничили выезд за границу «Фонтанка SPB Online»: петербургским медикам на время запретили выезжать за границу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Петербургским медикам на время запретили выезжать за границу, передает Telegram-канал «Фонтанка SPB Online». Отмечается, что на имя руководителей медучреждений города пришло письмо, рекомендующее запретить медперсоналу отправляться в дальнее зарубежье и служебные поездки. Указано, что разрешено проводить отпуск в странах СНГ. Позже, в комитете по здравоохранению «Фонтанке» сообщили, что письмо носит сугубо рекомендательный характер.

В медицинские учреждения Санкт-Петербурга на имя руководителей поступили письма за подписью главы комитета по здравоохранению Дмитрия Лисовца, согласно которым медикам «до особого распоряжения» больше нельзя выезжать за границу в служебные командировки. Ограничения коснулись и поездок личного характера, — передает канал.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет позиции по поводу инициативы о запрете на выезд из РФ мужчин, состоящих на воинском учете в период мобилизации. Так он прокомментировал соответствующее предложение председателя Госсовета Крыма Владимира Константинова.

При этом идею крымских парламентариев поддержал депутат Госдумы Константин Затулин. Он считает, что во время мобилизации границы должны быть закрыты. По его словам, те, кто сейчас стоит в очереди в военкомат и идет служить, видят, как их ровесники уезжают из страны. Это плохо сказывается на мотивации мобилизованных.