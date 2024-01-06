Большие очереди на протяжении нескольких дней образовываются в одном из отделов регистрации актов гражданского состояния (ЗАГС) о смерти в Санкт-Петербурге, сообщает «Фонтанка». По данным издания, отделение на улице Достоевского осталось единственным работающим во время новогодних праздников. В очереди находятся порядка 100 человек, на оформление одного уходит порядка получаса, при этом учреждение закрывает двери в 18:00.
Более 100 человек стоят в очереди, чтобы получить свидетельство о смерти. На одного человека уходит по 20–30 минут. У всех срываются похороны. В полшестого учреждение закрывается. Сказали, что в 18:00 всех выгонят, — рассказал изданию ритуальный агент.