Большие очереди на протяжении нескольких дней образовываются в одном из отделов регистрации актов гражданского состояния (ЗАГС) о смерти в Санкт-Петербурге, сообщает «Фонтанка». По данным издания, отделение на улице Достоевского осталось единственным работающим во время новогодних праздников. В очереди находятся порядка 100 человек, на оформление одного уходит порядка получаса, при этом учреждение закрывает двери в 18:00.