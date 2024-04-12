Петербургский трамвай наехал на толпу пешеходов В Петербурге пешеходы попали под трамвай возле станции «Приморская»

Фото: t.me/procspb

Трамвай сбил толпу пешеходов недалеко от станции метро «Приморская» в Санкт-Петербурге, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на очевидцев происшествия. Согласно информации издания, при столкновении пострадала женщина, она находится в тяжелом состоянии.

Сколько всего человек попали под общественный транспорт, в публикации не уточняется. По предварительной версии, у трамвая могли отказать тормоза. В пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс» заявили, что состав обкатывали и он двигался без пассажиров.

Как отметил Telegram-канал «Mash на Мойке», при столкновении пострадали несколько человек. Людей пришлось доставать из-под колес.

Ранее пресс-служба управления МВД по Северной Осетии сообщила, что в городе Владикавказе 18-летний подросток выстрелил из пневматического пистолета в окно движущегося трамвая. Сотрудники правоохранительных органов начали доследственную проверку по факту инцидента. Нарушитель был доставлен в отделение полиции.

До этого МЧС России по Ленинградской области сообщило о возгорании трамвая маршрута № 48 в Приморском районе Санкт-Петербурга. По данным ведомства, пламя охватило весь вагон. В Сети также были опубликованы кадры с места происшествия, снятые очевидцами.