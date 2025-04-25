Петербургский священник привел к врачу дочерей с гниющими ногами

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В Санкт-Петербурге 48-летний священник привел к подологу двух дочерей в возрасте 13 и 14 лет, у одной из которых обнаружили гниющие ноги, а у второй — ожоги и отсутствие пальца. По факту случившегося началась проверка, пишет Neva.Today.

У одной из сестер гниют пальцы на ногах уже на протяжении четырех месяцев, сообщило издание. Напуганные девочки пожаловались медику на тяжелые условия жизни, но при этом попросили не сообщать в опеку о ситуации в семье.

Как выяснилось, девочки не посещают школу. По словам врача, во время приема их отец вел себя неадекватно.

В подмосковной Лобне ранее задержали мигранта, который пытал 12-летнюю дочь раскаленным гаечным ключом. Ребенка госпитализировали. Медики зафиксировали у девочки ожоги спины, рук и стоп.

Ранее под Санкт-Петербургом обнаружили троих мальчиков, которые полмесяца ходили по улицам, выпрашивая еду у соседей и ночуя в бане. Мать-наркоманка выгнала их из дома и фактически заставила выживать.