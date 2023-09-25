Петербургский суд оштрафовал сервис «Самокат» после массового отравления «Самокат» оштрафовали на 20 тысяч рублей после массового отравления в Петербурге

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Невский суд Санкт-Петербурга оштрафовал сервис по доставке продуктов «Самокат» на 20 тысяч рублей после массового отравления, сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы. Компанию обвинили в нарушении санитарных норм после проверки, проведенной специалистами Роспотребнадзора. Они обнаружили, что в «Самокате» не соблюдали сроки годности продукции, а холодильники не поддерживали требуемой температуры.

Невский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности ООО «Умный ритейл» за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения), — говорится в сообщении.

По данным суда, в Санкт-Петербурге было выявлено 270 случаев отравления среди людей, заказавших продукцию фирмы Greenbox, 137 человек попали в стационарные отделения больниц. Директору производства компании было предъявлено обвинение в оказании небезопасных услуг. Позднее Приморский районный суд Петербурга приостановил деятельность АО «Грин Бокс» на 60 суток.

Как сообщалось ранее, Курский суд отправил под домашний арест владельца торговой точки с шаурмой, которой отравились 22 человека. Уроженец Таджикистана Мансуршох Фаёзов проведет под арестом два месяца. Также были задержаны повара, готовившие шаурму.