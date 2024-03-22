Петербургский школьник сломал позвоночник при падении из автобуса

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге 13-летний мальчик выпал из пассажирского автобуса и получил травму позвоночника, сообщил Следственный комитет России. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в результате ненадлежащего оказания услуг по перевозке пассажиров. По данным «Фонтанки», врачи диагностировали у подростка перелом крестца.

Глава СК России дал указание возбудить уголовное дело по факту травмирования малолетнего пассажира автобуса в г. Санкт-Петербурге. <...> В ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу начата процессуальная проверка, — сказано в сообщении.

Происшествие случилось вечером 20 марта в поселке Парголово Выборгского района. По информации издания, школьник выпал из автобуса № 271 и упал на спину. Сейчас он находится в больнице.

Ранее в Кемеровской области водитель автобуса зажал дверями школьника, а во время движения мальчик выпал из салона на улицу. Подросток получил различные травмы и был госпитализирован. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.