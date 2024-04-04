Петербургские приставы выследили должницу из Карелии в салоне красоты В Петербурге пристав записался на стрижку из-за долга в 205 тысяч рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Петербурге судебному приставу пришлось записаться к парикмахеру, чтобы взыскать долг в 205 тысяч рублей, сообщили в ФССП по городу. Девушка взяла деньги взаймы у подруги отца в Карелии, но не стала возвращать и вовсе уехала из республики. Ее удалось выследить в петербургском салоне красоты.

Совместная разыскная операция судебных приставов Карелии и Санкт-Петербурга привела сотрудников службы в салон красоты. Для того чтобы разыскать женщину и вернуть долг взыскателю, судебному приставу пришлось записаться к ней на стрижку, — сказано в сообщении.

Один из приставов дождался должницу в торговом комплексе, где она арендовала кабинет парикмахера. Девушку появление сотрудника ФССП удивило, ей пришлось объясниться и уточнить адрес проживания. Всю информацию правоохранители направили коллегам из Карелии.

Ранее юрист Илья Русяев посоветовал составлять расписку при займе свыше 10 тысяч рублей. По словам эксперта, такой документ имеет юридическую силу и может быть использован в качестве доказательства при разбирательстве в суде, если долг не возвращают. В расписке нужно указать ФИО, паспортные данные обеих сторон, а также дату возврата денег.