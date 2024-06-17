Петербургский подросток принял прохожего за гея и жестоко его избил

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге подросток принял прохожего за гея (ЛГБТ-движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) и жестоко его избил, сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы. Несовершеннолетнего признали виновным по статьям УК РФ о хулиганстве и об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью и приговорили к лишению свободы сроком на два года и три месяца условно.

Нападение произошло ночью 16 сентября 2023 года. Подсудимый увидел неизвестного молодого человека, которого по внешнему виду отнес к представителю ЛГБТ, начал нецензурно оскорблять и в итоге напал. Сначала подросток распылил пострадавшему в лицо перцовый баллончик, а потом начал избивать руками и ногами.

Фигурант вину признал, раскаялся, принес свои извинения в адрес потерпевшего. Суд <...> назначил наказание в виде лишения свободы сроком на два года три месяца условно с испытательным сроком два года, — отметили в пресс-службе.

Ранее Краснодарский суд вынес приговор по делу об избиении мужчины, произошедшем в августе 2022 года у клуба «Винегрет». Обвинения были выдвинуты шестерым мужчинам в возрасте от 21 до 38 лет. При этом в суде уточнили, что они напали на незнакомца без всякой на то причины.