Петербургский подросток «изнасиловал» двух плюшевых динозавров РЕН ТВ: житель Петербурга проник в ТЦ и надругался над плюшевыми игрушками

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Житель Санкт-Петербурга проник в торговый центр «Меркурий» и совершил акт вандализма, надругавшись над плюшевыми динозаврами, пишет Telegram-канал «РЕН ТВ | Новости». На опубликованных кадрах с камер видеонаблюдения видно, как молодой человек раздевается, а затем «насилует» игрушки.

По информации канала, инцидент произошел ранним утром 1 января в одном из косметических магазинов ТЦ. Представитель торговой компании обратился в правоохранительные органы, по его словам, ущерб составил 3,3 тысячи рублей. Парня просят привлечь к ответственности за содеянное.

KP.RU со ссылкой на источник пишет, что правоохранители начали проверку. Отмечается, что полицейские установили личность и адрес злоумышленника, после чего выехали к нему домой, однако дверь им не открыли.

Личность парня уже установили. Это несовершеннолетний петербуржец. Сотрудники полиции уже выезжали по его месту жительства, но дверь там никто не открыл, — говорится в сообщении.

Ранее на Сахалине два восьмиклассника, угрожая третьекласснику запереть его на балконе, надругались над ним. Подозреваемых задержали, возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера.