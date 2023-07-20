Петербургский первоклассник попал в больницу после наезда самоката

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Школьник из Санкт-Петербурга попал в больницу с множественными травмами после того, как его сбили на электросамокате, сообщает телеканал «78» со ссылкой на источники. Авария произошла на улице Маршала Захарова, расположенной в Красносельском районе Северной столицы.

Пострадавший был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. В ходе обследования врачи обнаружили у него закрытую черепно-мозговую травму, ушибленную рану щеки, а также сотрясение головного мозга.

Ребенок был сбит 19-летним молодым человеком, арендовавшим самокат в одном из сервисов кикшеринга. Ранее он уже привлекался к ответственности за езду на автомобиле без страховки. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее в Москве сотрудница МГУ на электросамокате сбила пятилетнего ребенка в парке «Музеон». Пострадавшую девочку госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и ссадинами на теле.

Инцидент с самокатом также произошел на Ломоносовском проспекте в Москве. По данным столичного департамента транспорта, самокатчик попал под колеса легкового автомобиля.