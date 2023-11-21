Петербургский дворник обнаружил гранату в куче мусора Дворник обнаружил гранату среди мусора на Песочной набережной в Петербурге

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Работник ЖКХ 21 ноября нашел ручную гранату среди мусора во дворе жилого комплекса на Песочной набережной в Санкт-Петербурге, сообщает издание 78.ru. Мужчина сразу же позвонил в правоохранительные органы и сообщил об увиденном. К месту находки была направлена группа саперов. Специалисты из группы разминирования «Бастион» определили, что это учебная граната Ф-1.

На место сразу же прибыла группа разминирования ОМОН «Бастион». Осмотрев находку, взрывотехники определили, что это корпус учебной гранаты Ф-1 с механической частью учебного запала, — говорится в сообщении.

Сотрудники Росгвардии до этого прибыли к пункту сдачи металла на проспекте Народного ополчения. Работники этого учреждения также сообщили о предметах, вызывающих опасения. Ими оказались три учебные противотанковые мины, две из которых модели ТМ-62 и одна — ТМ-57. Все это было изъято для дальнейшей утилизации.

Ранее 53-летний житель Минеральных Вод отправился в лес за грибами, но вместо них нашел сумку с 35 гранатами. Мужчина самостоятельно раскрыл молнию сумки, в которой находились боеприпасы, уже покрывшиеся ржавчиной. О находке он сообщил сотрудникам органов правопорядка, сумку с подозрительным содержимым направили на экспертизу. Предварительно, в ней лежали боеприпасы ВОГ-25.