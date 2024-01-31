В Санкт-Петербурге впервые вынесли приговор по делу о диверсии в отношении 19-летнего Вячеслава Зайцева, сообщила пресс-служба городских судов. Юношу приговорили к восьми годам лишения свободы за поджог на железнодорожном перегоне Горелово — Красное Село. На прошлой заседании адвокаты Зайцева сообщили, что молодой человек написал заявление в военкомат и выразил желание принять участие в СВО, чтобы таким образом смягчить наказание.