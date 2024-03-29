Петербургский чиновник подпал под статью из-за взятки в 40 тысяч «Фонтанка»: глава муниципалитета Разинков задержан за вымогательство взятки

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Главу муниципалитета «Звездное» Максима Разинкова задержали по уголовному делу о взятке, сообщает «Фонтанка». Отмечается, что он потребовал от подчиненного 40 тысяч рублей.

По информации издания, в конце декабря 2019 года Разинков потребовал под угрозой увольнения взятку от сотрудника муниципального аппарата Алексея Тоичкина. Дело возбудили после того, как в муниципалитете в начале 2024 года прошла проверка районной прокуратуры.

Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что бывший глава Индустриального района Перми Дмитрий Дробинин придумал коррупционную схему, предложив местному бизнесмену оплатить его кредит за внедорожник Toyota Land Cruiser. По данным канала, в январе чиновник покинул свой пост, теперь ему грозит до трех лет лишения свободы.

До этого в Москве двух полковников ФСБ обвинили в получении взятки в размере 20 млн рублей от настоятеля католического храма на Малой Лубянке. Силовики признали вину, но не согласились с квалификацией вменяемой статьи, заявив, что их действия нужно расценивать как мошенничество.

Также троих офицеров отдела «М» ФСБ России обвинили в получении взяток на общую сумму более чем в пять миллиардов рублей. Двое фигурантов дела заключили сделку со следствием и находятся под домашним арестом, третий — под стражей. Расследование ведет Главное управление СК РФ.