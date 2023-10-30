Петербургский бизнесмен обманул напавших на него грабителей Петербургский бизнесмен обманул грабителей, передав им пустой сейф

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Бизнесмен в Санкт-Петербурге стал жертвой банды грабителей, которые под угрозами пыток требовали отдать им деньги, пишет Telergam-канал Mash. Как отмечается, «ограбление» произошло в стиле 90-х. Люди в масках накинулись на мужчину с криками: «ФСБ!», скрутили, утащили в припаркованный рядом фургон, замотали руки скотчем и потребовали отдать им 500 млн рублей, зажимая пальцы пассатижами.

По данным канала, мужчина признался, что у него есть только 50 млн рублей, которые находятся дома в сейфе. Его вывезли в промзону, забрали документы, ключи, узнали все коды. Двое преступников отправились за добычей, вскоре вернулись с металлическим ящиком и сбежали, оставив 66-летнего предпринимателя в фургоне. Пострадавший смог освободиться и вызвал полицию.

Однако, как отмечается, ему удалось провести налетчиков. Деньги лежали в другом сейфе. Преступники проверять на месте ничего не стали. Их заметили соседи, и сейчас их ищет полиция.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье злоумышленники напали на 58-летнего дачника, выгуливавшего собаку. Двое человек увязались за мужчиной. Они были одеты в камуфлированные костюмы и балаклавы. Налетчики повалили жертву и стянули руки и ноги скотчем, после чего оттащили в дом. Злоумышленники требовали деньги и ювелирные украшения. В доме также находилась супруга пострадавшего. Она отдала грабителям €1500 и $1500. После этого они скрылись. Возбуждено дело.