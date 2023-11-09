Петербургский бассейн оштрафовали после заражения посетителя менингитом Суд оштрафовал бассейн «Петроградец» на 15 тысяч рублей после случая менингита

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал бассейн «Петроградец» после случая заражения посетителя серозным менингитом, сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы. Эксперты Роспотребнадзора установили, что в бассейне нарушались санитарно-гигиенические нормы. Сумма штрафа составила 15 тысяч рублей.

В ходе расследования выяснилось, что в бассейне не была установлена система дозирования дезинфицирующего средства, отсутствовала информация о проверке эффективности работы вентиляции и не проводился лабораторный контроль за качеством воды. Представитель бассейна «Петроградец» подчеркнул, что после проведения проверки все выявленные нарушения были оперативно устранены и предоставил суду подтверждающие документы. Суд принял во внимание смягчающие обстоятельства, однако признал руководство бассейна виновным в административном правонарушении, назначив штраф.

Управление Роспотребнадзора Забайкальского края ранее организовало проверку в компании «Мед-Фуд», специализирующейся на поставках медицинского питания. Поводом для проверки стали случаи отравления пациентов краевой детской больницы. По предварительным данным, едой отравились пятеро детей.