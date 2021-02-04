Петербургские полицейские съели переданную задержанным еду

https://static.news.ru/photo/9aeffed2-6718-11eb-a5a2-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Сотрудники полиции в Санкт-Петербурге съели часть еды, которую волонтёры передали задержанным в ходе несанкционированных акций протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Об этом рассказал журналист «Эхо Москвы» Арсений Веснин.

Журналист узнал об инциденте из чата задержанных участников акций, которым назначили административные сроки сегодня в Московском районном суде. Как пишет Веснин в своём Telegram-канале, правоохранители передали в камеру арестованным то, что не доели сами.

Как сообщал NEWS.ru, задержанных в ходе незаконных акций протеста 2 февраля в Москве продержали в холодных автобусах около пяти часов, после чего 28 человек были помещены в восьмиместную камеру в Центре временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в Новой Москве.

Позже в МВД прокомментировали сообщения о переполненных камерах в ЦВСИГ. По данным правоохранителей, опубликованные фотографии не соответствуют реальному положению дела, люди, доставленные в ЦВСИГ, были размещены в соответствии с нормами, им было предоставлено горячее питание и постельные принадлежности.