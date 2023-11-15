Полицейские накрыли крупное казино в Санкт-Петербурге Полицейские задержали организаторов крупного казино в Петербурге

Фото: мвд.рф

Петербургские правоохранители пресекли деятельность крупного казино, сообщает Mash. Задержанными оказались четверо организаторов, один из которых ранее уже имел проблемы с законом.

Фото: мвд.рф

По данным Telegram-канала, сыграть онлайн в казино могли люди со всей страны. Преступники распространяли яркую рекламу в сети, накручивали подписчиков и обещали крупные выигрыши, чтобы привлечь граждан.

Подозреваемым грозят уголовные дела по статье о незаконных организации и проведении азартных игры. Всего задержали четверых человек, один из них — гражданин Украины, а другой имеет судимость.

Ранее суд арестовал заместителя директора Новосибирского юридического института, подозреваемого в организации и проведении азартных игр. Он пробудет в следственном изоляторе до 18 декабря 2023 года. Полицейские выяснили, что задержанный собрал «законспирированную организованную группу с четким распределением ролей и функций». Как утверждается, он с помощью подельников наладил деятельность подпольного игорного заведения.

В апреле 2023 года правоохранители Бали накрыли подпольный покерный турнир, организованный российскими туристами, и задержала 27 человек. За нарушения местного законодательства им грозят штрафы и депортация.