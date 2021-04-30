Петербургские деревья покрылись мусором

Жители петербургского района Ольгино обнаружили массу мусора, покрывшую деревья и территорию на берегу Финского залива. Горожане связывают это с находящейся неподалёку трубой очистных сооружений, передаёт «Фонтанка».
Корреспондент издания
На этой территории уже возникали подобные проблемы в 2019 году. Тогда издание «Мегаполис»
Ранее юрист Александр Татаринов рассказал, что если гражданин не донёс мусор до мусоропровода или контейнера во дворе, его оштрафуют. Такая же мера будет применена при выбрасывании пакета из окна или оставлении его в подъезде.
По его словам, сумма штрафа варьируется от одной до двух тысяч рублей. Человек несёт ответственность за свой мусор, до его помещения в контейнер, он считается собственностью гражданина.