Петербургские деревья покрылись мусором

https://static.news.ru/photo/12cc7128-ab6c-11eb-be22-96000091f725_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look/Global Look Press

Жители петербургского района Ольгино обнаружили массу мусора, покрывшую деревья и территорию на берегу Финского залива. Горожане связывают это с находящейся неподалёку трубой очистных сооружений, передаёт «Фонтанка».

Корреспондент издания считает , что отходы похожи на влажные салфетки.

На этой территории уже возникали подобные проблемы в 2019 году. Тогда издание «Мегаполис» писало , что берег Финского залива оказался усыпан бытовыми отходами, мазутом, а в воздухе витал запах канализации. Жители жаловались на «гейзер, что бьёт водой с хлопьями неизвестного происхождения и пахнет канализацией».

Ранее юрист Александр Татаринов рассказал, что если гражданин не донёс мусор до мусоропровода или контейнера во дворе, его оштрафуют. Такая же мера будет применена при выбрасывании пакета из окна или оставлении его в подъезде.

По его словам, сумма штрафа варьируется от одной до двух тысяч рублей. Человек несёт ответственность за свой мусор, до его помещения в контейнер, он считается собственностью гражданина.