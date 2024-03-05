Петербургская ТЭЦ подала сигнал тревоги из-за мужчин с дроном Росгвардия: в Петербурге задержаны двое мужчин с дроном за съемку Автовской ТЭЦ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Сотрудники Росгвардии задержали в Санкт-Петербурге двух мужчин, которые запустили квадрокоптер рядом с Автовской ТЭЦ, сообщили в пресс-службе управления ведомства по Северо-Западному округу. По данным правоохранителей, задержанные снимали на видео охраняемый объект и прилегающую территорию.

На месте происшествия наряд Росгвардии обнаружил и задержал двоих нарушителей, которые приехали на такси и осуществили рядом с охраняемым объектом запуск квадрокоптера, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что сообщение о незаконных действиях поступило от персонала теплоэлектростанции, который воспользовался тревожной кнопкой. Росгвардейцы доставили задержанных, не имевших разрешения на полет БПЛА, в полицию. Вместе с ними в отдел привезли водителя такси для выяснения обстоятельств.

Ранее ФСБ возбудила уголовное дело о диверсии после ЧП на железнодорожном мосту через реку Чапаевку в Самарской области. Там произошел взрыв, в результате которого металлоконструкции объекта получили повреждения. По предварительной информации, злоумышленники пытались подорвать опору моста. В качестве одной из целей диверсии рассматривается нарушение логистики местных стратегических предприятий, в том числе Приволжского государственного боеприпасного испытательного полигона и некоторых химических заводов в Самарской области.