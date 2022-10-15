Петербургская гимназия № 631 сообщила о гибели учителя в ходе СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Администрация петербургской гимназии № 631 сообщила на странице в соцсети «ВКонтакте», что работавший в стенах учреждения учитель физкультуры Вадим Седов погиб в ходе спецоперации на Украине. Подробности гибели педагога представители школы не уточняли. В Минобороны России данная информация не подтверждена.

С прискорбием сообщаем, что 5 октября 2022 года при выполнении боевого задания во время специальной военной операции геройски погиб учитель физической культуры нашей гимназии, майор Вадим Юрьевич Седов, — сказано в сообщении.

Представители гимназии отметили, что дату и время похорон сообщат позднее.

Ранее URA.RU сообщило о гибели мобилизованного жителя Краснотурьинска Свердловской области в ходе спецоперации на Украине. Агентство отмечает, что факт гибели мужчины подтвердили в военном комиссариате Краснотурьинска и Карпинска. Ранее о смерти военного сообщила его супруга.

До этого правительство Челябинской области сообщило о гибели пятерых местных жителей, которых призвали в рамках частичной мобилизации. Власти пообещали направить семьям погибших по 1 млн рублей, помимо государственных выплат. Представители военного комиссариата выразили соболезнования родным солдат и пообещали оказать всю необходимую помощь.