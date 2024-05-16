Петербургская полиция провела операцию против самокатчиков В Петербурге полиция изымает неправильно припаркованные самокаты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге полиция продолжила изымать неправильно припаркованные самокаты, сообщает «Фонтанка». Опечатанный транспорт заметили у станций метро «Технологический институт» и «Сенная площадь». Часть самокатов загрузили в «Газель».

В ночь на 14 мая полицейские уже убрали с улиц более двух тысяч средств индивидуальной мобильности. Их парковали рядом с автобусными остановками, на узких тротуарах, на мостах и у метро. Из-за этого возбуждены административные дела.

Вчера в Мурино, в Ленобласти, сотрудникам ГИБДД пришлось бегать за самокатчиком. Он ехал по тротуару, его догнали и оштрафовали.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что город намерен предложить изменения в федеральный закон, чтобы запретить электросамокатчикам ездить по тротуарам и площадям. Он добавил, что Петербург готов стать пилотным городом для более жестких правил.

Также он признал недостаточными меры, которые предпринимаются для урегулирования этого вопроса. По его мнению, нужно требовать от кикшеринговых компаний статуса налогового резидента в субъекте федерации.