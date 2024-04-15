Актриса Марина Чернышова вернется на сцену камерного драмтеатра «Левендаль» в Санкт-Петербурге после незаконного увольнения, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов. Артистка также получит компенсации за время вынужденного прогула и расходы на представителя. Всего с театра в пользу Чернышовой взыскали почти 430 тысяч рублей.

С учетом установленных по делу обстоятельств, суд пришел к выводу о том, что ответчиком не доказан факт умышленного совершения истцом прогула, работодатель не учел ни факт долголетней работы истца, ни ее добросовестное отношение к исполнению должностных обязанностей, а также не доказал какой-либо ущерб, понесенный в силу отсутствия истца в театре, — сказано в сообщении.