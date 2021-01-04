Петербург впервые вышел в лидеры по приросту заболевших COVID-19

https://static.news.ru/photo/92ce014c-4e7a-11eb-8bf6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За прошедшие сутки в Санкт-Петербурге было зарегистрировано 3657 заболевших коронавирусом. В Москве, где обычно выявляли наибольшее число инфицированных, COVID-19 официально подтвердили у 3591 человека. Днём ранее в Петербурге было зафиксировано 3738 заболевших, в Москве — 3851.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, по общему количеству заражённых Санкт-Петербург по-прежнему занимает второе место среди российских регионов — здесь зафиксировано более 257 тысяч случаев COVID-19. Лидирует Москва — более 828 тысяч заражений. По количеству смертей от коронавируса разница между ними уже не так велика — более 11 тысяч в Москве и более 8 тысяч в Петербурге.

Из-за распространения коронавируса в Санкт-Петербурге ужесточили ограничения. С 30 декабря по 3 января была приостановлена работа всего общепита, с 4 по 31 января ресторанам и кафе разрешили работать только до 23:00. До 10 января закрыты все музеи, выставки, концертные площадки и зоопарк. Театры смогут принимать зрителей с 7 января с заполняемостью зала в 25%.

Под запрет попали также автобусные экскурсии и все мероприятия в помещениях для аудитории более 50 человек. Туристам рекомендовали не приезжать в Северную столицу на новогодние каникулы.

Как писал NEWS.ru, на территории России 4 января коэффициент распространения коронавирусной инфекции опустился до 0,92. Данный показатель является минимальным с 28 июня 2020 года. В столице коэффициент распространения инфекции, ранее находившийся на отметке 0,92, понизился до 0,8. Из десяти регионов с наибольшим количеством заражённых жителей в трёх показатель превышает единицу. Речь идёт о Воронежской и Ростовской областях (1,01), а также о Ханты-Мансийском автономном округе (1,03).

В Свердловской области коэффициент равен единице. В Красноярском крае и Санкт-Петербурге показатель находится на уровне 0,99, в Нижегородской области — 0,98, в Московской — 0,95, в Архангельской — 0,8.