Петербург стал российским лидером по вводу нового жилья

Петербург лидирует в России по вводу нового жилья и созданию комфортной городской среды.
Как
Градоначальник рассказал, что за полгода в Петербурге ввели в эксплуатацию более 700 тысяч квадратных метров жилья. К концу года запланировано сдать 3,7 млн квадратных метров. Эти цифры делают город на Неве лидером отрасли.
Кроме того, Беглов сообщил, что в 2019 году в эксплуатацию ввели 44 детских сада, 12 школ и 16 объектов здравоохранения. В этом году планируется сдать 60 социальных объектов, из них 37 — в рамках адресной инвестиционной программы, 23 — за счёт внебюджетных средств.
Как писал NEWS.ru, Союз потребителей РФ направил предложение Минстрою о создании ГОСТа, который будет определять срок службы жилых домов, а также обязывать застройщиков сообщать его покупателю.
Как полагают авторы, предложенный стандарт позволит покупателю ориентироваться в сроках, когда дом могут признать аварийным, а также повысить качество строительства жилья экономкласса.
Союз потребителей РФ сообщил, что панельные «хрущёвки» рассчитаны на 50 лет и не подлежат реконструкции, кирпичные пятиэтажки прослужат около 100 лет с учётом капремонта, панельные дома, построенные до 1998 года — около 100 лет, как и блочные многоэтажки от 9 до 16 этажей, которые были построены до 1980 года.
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