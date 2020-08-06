Петербург стал российским лидером по вводу нового жилья

https://static.news.ru/photo/3140ff1e-d824-11ea-b8f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Петербург лидирует в России по вводу нового жилья и созданию комфортной городской среды.

Как сообщает портал «Невские новости», об этом заявил губернатор Петербурга Александр Беглов, поздравляя с профессиональным праздником строителей. По его словам, в городе сейчас насчитывается около 300 тысяч человек, связанных с этой отраслью.

Градоначальник рассказал, что за полгода в Петербурге ввели в эксплуатацию более 700 тысяч квадратных метров жилья. К концу года запланировано сдать 3,7 млн квадратных метров. Эти цифры делают город на Неве лидером отрасли.

Кроме того, Беглов сообщил, что в 2019 году в эксплуатацию ввели 44 детских сада, 12 школ и 16 объектов здравоохранения. В этом году планируется сдать 60 социальных объектов, из них 37 — в рамках адресной инвестиционной программы, 23 — за счёт внебюджетных средств.

Как писал NEWS.ru, Союз потребителей РФ направил предложение Минстрою о создании ГОСТа, который будет определять срок службы жилых домов, а также обязывать застройщиков сообщать его покупателю.

Как полагают авторы, предложенный стандарт позволит покупателю ориентироваться в сроках, когда дом могут признать аварийным, а также повысить качество строительства жилья экономкласса.

Союз потребителей РФ сообщил, что панельные «хрущёвки» рассчитаны на 50 лет и не подлежат реконструкции, кирпичные пятиэтажки прослужат около 100 лет с учётом капремонта, панельные дома, построенные до 1998 года — около 100 лет, как и блочные многоэтажки от 9 до 16 этажей, которые были построены до 1980 года.