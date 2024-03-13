Петербург обошел Москву по спросу на курьеров зимой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Прошедшей зимой курьеры были более востребованы в Петербурге, в Северной столице спрос на них вырос на 79% по сравнению с зимой-2022/23. Тем временем в Подмосковье этот показатель составил 52%, а в Москве — 16%, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» со ссылкой на аналитиков.

При этом Петербург обогнал столичных курьеров и по зарплатам. В городе на Неве они выросли на 66%, в Московской области — на 54%, а в Москве — на 43%.

Ранее HR-специалист Гарри Мурадян рассказал, что некоторые категории сотрудников не получится перевести на дистанционный формат работы. По его словам, это линейный персонал, курьеры, сотрудники общепита и производств.

Мурадян также отметил, что сейчас общество находится в поиске золотой середины между удаленной и офисной работой. Он считает, что этому способствовал период самоизоляции во время пандемии коронавируса. По мнению эксперта, идеальным форматом является гибридный график с посещением офиса два-три раза в неделю.

До этого депутат Госдумы Никита Чаплин напомнил, что официальное устройство по трудовому договору позволяет работникам рассчитывать не только на социальные гарантии в виде отпуска, больничного или возможности уйти в декрет, но и на целый ряд дополнительных выплат.