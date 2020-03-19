https://static.news.ru/photo/20c78c94-69e7-11ea-a192-fa163e6e4271_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Петербурга временно приостановили проведение свадеб между иностранными гражданами и россиянами в рамках проекта «Санкт-Петербург — свадебная столица России».

Проект был рассчитан как на российских граждан, так и на иностранных. Конечно, в большей степени мы его ориентировали на гостей города. Мы открыты и для туристов из регионов, но учитывая ситуацию и массовые ограничения, как минимум в апреле торжества проводить не будут, — заявила представитель комитета по развитию туризма Петербурга Яна Макшина в беседе с «Невскими новостями».

По её словам, россияне могут узаконить свои отношения в рамках этого проекта летом 2020 года. Макшина отметила, что в условиях закрытия границы невозможно его развитие.

Надеемся, что хотя бы к лету российские граждане, которые отложили свои зарубежные поездки, смогут посетить Петербург и хорошо отдохнуть здесь, — заявила представитель комитета по развитию туризма.

В Петербурге в прошлом году зарегистрировали 49 381 брак. С участием иностранных граждан — 7010, при этом 29,5% регистраций было среди граждан, не прописанных в Северной столице.

NEWS.ru писал, что российская модель Наталья Водянова может отменить свадьбу с французским бизнесменом Антуаном Арно. Торжество должно пройти в июне, на нём ожидаются около 300 гостей, однако из-за распространения коронавируса во Франции запрещены культурные и светские мероприятия.