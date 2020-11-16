Песков заявил, что в регионах нельзя ввести одинаковые меры по коронавирусу

https://static.news.ru/photo/f159fe6a-27f0-11eb-9f36-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Единый комплексный план по ограничительным мерам из-за коронавируса в регионах невозможен, так как везде наблюдается разная динамика заболеваемости, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, потребность в ужесточении мер и изоляции варьируется от региона к региону, поэтому в настоящее время комплексный план отсутствует.

Мы видим, что Бурятии пришлось принять такое решение в рамках особых полномочий. Здесь главы региона сами принимают эти решения, основываясь на информации, что называется, с земли о том, что происходит.​ Каких-то комплексных планов на эту тему быть не может, — подчеркнул он, отвечая на вопрос о том, рассматривают ли в Кремле сценарий, при котором другие субъекты решат ввести локдаун.

Песков также напомнил, что работает правительственный штаб, который жёстко контролирует ситуацию, передаёт РИА Новости.

Ограничения на работу ряда организаций введены в Бурятии с 16 по 30 ноября в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Временно прекращают свою работу предприятия общественного питания, кинотеатры и салоны красоты. Объекты розничной торговли, торговые и торгово-развлекательные центры закрываются.

Ранее NEWS.ru писал, что выписывать пациентов с коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19) можно после одного отрицательного теста на заболевание, а не двух. Соответствующий указ главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой размещён на официальном интернет-портале правовой информации

В России 16 ноября зафиксирован новый рекорд по числу заболевших за сутки. За прошедшие 24 часа количество заразившихся россиян возросло на 22 778 человек. Коэффициент распространения COVID-19 в стране вторые сутки подряд сохраняется на уровне 1,07. Со времени начала пандемии коронавирусной инфекции, которая была объявлена в марте, в России было проведено почти 70 миллионов тестов на COVID-19. Во всех пунктах пропуска через государственную границу РФ организован усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов.