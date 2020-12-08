Песков заявил, что Петербург находится у «красной черты» из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/f15cfda8-3a07-11eb-9c88-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти делают всё возможное, чтобы справиться с пандемией в Санкт-Петербурге. Город находится у «красной черты». Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Мы видим с вами, что, к сожалению, в эпидемиологическом плане сейчас Питер находится у «красной черты». Там очень напряжённая ситуация, и власти региона делают всё возможное, чтобы справиться с этой огромной волной эпидемии, — цитирует Пескова РИА Новости.

Представитель Кремля считает, что сопротивление ограничительным мерам, с которым выступают заведения в Санкт-Петербурге, отразится на гражданах, которые будут подвергаться опасности. При этом Песков признал, что в условиях пандемии туристический и ресторанный бизнес несёт огромные потери.

Журналисты спросили у пресс-секретаря президента, будет ли Кремль как-то вмешиваться в ситуацию в Петербурге, после того как ряд ресторанов обратились к Владимиру Путину из-за запрета на работу в новогодние праздники.

Кремль не может в это вмешиваться, всё-таки это прерогатива властей региона, — отметил представитель Кремля.

Необходимо выстраивать диалог и искать какие-то пути выхода. Песков убеждён, что такой диалог будет налажен. Касательно компромиссного решения представитель Кремля подчеркнул, что его выбор будет зависеть от властей.

Сейчас в Питере действительно ситуация настолько тяжёлая, что, конечно же, в первую очередь надо думать о безопасности людей, — цитирует Пескова «Интерфакс».

В Санкт-Петербурге с 30 декабря по 3 января перестанут работать заведения общепита. С 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января рестораны и кафе не смогут принимать посетителей с 19:00 до 06:00. Ряд заведений создали так называемую «Карту сопротивления».

Как писал NEWS.ru, губернатор региона Александр Беглов не исключил введения в городе полного локдауна. Он призвал жителей соблюдать необходимые правила, чтобы не допустить в новогодние праздники «марафон передачи коронавируса», после которого тысячи жителей города оказались бы в больнице с COVID-19.

Всего в Санкт-Петербурге выявлено 159 389 заболевших (+3761 за последние сутки), излечились 89 890 человек (+1921), скончались 6030 (+83), сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.