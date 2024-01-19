Песков заявил об отсутствии массовых беспорядков в Башкирии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Несогласованные акции в Башкирии нельзя назвать массовыми, этим вопросом занимаются местные власти и уполномоченные на это правоохранительные структуры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он назвал произошедшее отдельными проявлениями.

Я не согласился бы с формулировкой «массовые беспорядки и массовые протесты». Там нет массовых беспорядков и массовых протестов. Там есть отдельные проявления, — сказал он.

17 января Баймакский районный суд Башкирии приговорил местного активиста Фаиля Алсынова к четырем годам колонии общего режима по обвинению в возбуждении ненависти и вражды. После оглашения приговора около здания суда начались стычки между полицией и сторонниками активиста, последовали задержания. Возбуждено уголовное дело по статье «Массовые беспорядки».

В Совфеде предположили, что в произошедшем наблюдается западный след. По мнению сенатора Олега Голова, межнациональные отношения в регионе всегда были стабильными, а раскачать ситуацию пытаются конкретные граждане, сбежавшие за границу.

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил не потерпит в республике проявлений экстремизма. Он указал, что лица, часть которых находится за рубежом, призывают к отделению региона от России.

Ранее региональная прокуратура открыла телефон горячей линии, куда могут направлять свои жалобы пострадавшие при беспорядках в Баймаке. Звонки будут приниматься сотрудниками отдела по рассмотрению обращений и приему граждан.