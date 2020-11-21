Песков сообщил о последствиях непогоды в Приморье

https://static.news.ru/photo/c462b7e0-2d71-11eb-9600-fa163e074e61_660.jpg Фото: primorsky.ru

Власти Приморского края не смогут одномоментно исправить все последствия снежного циклона, ведь ущерб от непогоды был нанесён колоссальный. Однако они прикладывают все возможные усилия для исправления сложившейся ситуации. Такое заявление 23 ноября в разговоре с журналистами сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее на Приморский край обрушился ледяной дождь, из-за стихии оказались повреждены линии электропередачи, целые районы остались без света. Во Владивостоке в связи с массовыми отключениями электроснабжения во время снежного циклона ввели режим чрезвычайной ситуации. Такая мера, по мнению администрации города, позволит привлечь для ликвидации последствий стихии дополнительные силы и средства.

Наиболее сложная обстановка наблюдается во Владивостоке и Артёме. По данным на 21 ноября, около 130 тысяч местных жителей оставались без света, воды и отопления.

Как подчеркнул Песков, пока что последствия шторма полностью ликвидировать не удалось. Хотя с этой целью и продолжает осуществляться напряжённая работа в круглосуточном режиме. По словам пресс-секретаря президента, ледяной штором нанёс колоссальный вред городской инфраструктуре, всем её областям. И последствия природного удара ощущаются.

Представитель Кремля отметил, что люди по-прежнему ощущают на себе воздействие произошего. Однако федеральные власти уже создали специальную комиссию по приморской проблеме, в регион перебрасываются энергоустановки.

Но в данном случае, к сожалению, сила удара природы такова, что эти последствия в одночасье не получается ликвидировать. Сейчас ведется постоянная работа, чтобы справиться с этой ситуацией. Но, опять же, руководство региона прикладывает все возможные усилия, чтобы справиться. Но удар природы такой силы, что это невозможно сделать так быстро, как хотелось бы, - цитирует Пескова РИА Новости.

Как ранее передавал NEWS.ru, премьер-министр Михаил Мишустин поручил министру по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексею Чекункову создать рабочую группу по ликвидации последствий непогоды в Приморье.