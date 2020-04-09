Песков призвал регионы быть готовыми к неблагоприятным сценариям

https://static.news.ru/photo/b25fa5a4-7a51-11ea-96a2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Одной из задач регионов в борьбе с коронавирусом является обеспечение здоровья граждан, но без перегибов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, также нужно вернуть производство и экономическую жизнь в нормальное русло. При этом необходимо быть готовыми к неблагоприятным сценариям развития эпидемиологической ситуации, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS>RU, ранее Песков сообщил, что федеральные власти продолжат помогать регионам повышать оснащённость медучреждений на местах для лечения больных коронавирусом. По его словам, существует целый ряд регионов, где фонд койко-мест, оснащённость средствами защиты и медоборудованием не соответствует нормативам, которые были приняты в текущей ситуации.