Песков: после визита на Чукотку можно считать, что Путин видел всю Россию

Фото: Kremlin.ru

С приездом президента РФ Владимира Путина на Чукотку можно считать, что российский лидер «видел всю Россию», заявил ТАСС представитель Кремля Дмитрий Песков. Он добавил, что это был единственный регион, который Путин до этого не посещал.

Это его первый приезд. Это единственный регион, где он доселе не был. Теперь можно сказать, что он (Путин. — NEWS.ru) видел всю Россию, — подчеркнул Песков.

Чукотский автономный округ является самым северо-восточным регионом страны. Он полностью входит в Арктическую зону и отличается экстремальными климатическими условиями. Кроме того, Чукотка имеет морскую границу с США — через Берингов пролив с Аляской.

Путин прибыл на Чукотку в среду, 10 января. Это его первый визит в регион за годы президентства. В рамках приезда российский лидер встретился с местными жителями, а также посетил круглогодичный тепличный комплекс, выстроенный в условиях вечной мерзлоты.

При осмотре теплиц президент оценил аромат базилика и назвал «приличным» размер выращиваемых в комплексе помидоров. Также Путин осмотрел огурцы сорта «святогор».

На встрече с местными жителями российский лидер объяснил, почему отменил поездку в Якутию. Кроме того, Путин затронул тему отпусков военнослужащих — он заверил, что проблемы в этом вопросе решаются.