Песков отказался признать Чечню безнадежным регионом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в стране нет безнадежных регионов, сообщает РБК. Однако, в отдельных регионах существуют неиспользованные резервы развития тех или иных отраслей. Так он ответил на слова главы Чечни Рамзана Кадырова, который рассказал, что правительство России выделяет 300 млрд рублей в год на содержание республики.

Нет безнадежных регионов, есть определенные резервы развития тех или иных отраслей в регионе. Есть регионы, которые изрядно в этом преуспели, есть те, которым предстоит наверстывать недоработки, — приводит слова Пескова издание.

Ранее Кадыров в прямом эфире в Instagram-аккаунте председателя чеченского парламента Магомеда Даудова заявил, что Чечня и трёх месяцев не проживёт без российской финансовой помощи.

Все говорят, что у нас нефть. Мы готовы строить нефтеперерабатывающие заводы, дадим любые территории. Нету у нас ни газа, ни света, ни нефти, это всё придуманные вещи. Я ищу уже семь лет, но не могу найти ни одного инвестора, чтобы занимался переработкой, - сказал глава Чечни.

По данным РБК, в 2020 году общие трансферты из федерального центра бюджету Чечни и территориальному фонду ОМС составили 125,6 млрд рублей.