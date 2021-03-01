Кремль не стал комментировать решение Собянина о памятнике на Лубянке

https://static.news.ru/photo/4c50457a-7a78-11eb-b278-96000091f725_660.jpg Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать решение мэра Москвы Сергея Собянина оставить Лубянскую площадь в прежнем виде без памятника.

Ранее среди горожан объявили голосование, чей памятник установить в этом месте: Феликсу Дзержинскому или Александру Невскому, однако мнения разделились почти поровну.

Не комментировали начало обсуждения, не будем комментировать и завершение обсуждения, — цитирует РИА Новости ответ Пескова.

Памятник Дзержинскому был установлен на Лубянке в 1958 году. В ходе путча в 1991 году противники ГКЧП пытались его снести. В итоге столичные власти приняли решение о демонтаже монумента. В настоящее время памятник находится в парке искусств «Музеон». Идея о восстановлении памятника появилась после предложения писателей, блогеров и журналистов Захара Прилепина, Дмитрия Пучкова, Александра Проханова, Сергея Аксёнова, Леси Рябцевой и Екатерины Рейферт.

Голосование по вопросу установки памятника на Лубянской площади началось 25 февраля и должно было продлиться до 5 марта. Успели проголосовать почти 320 тысяч человек, 55% — за Александра Невского.

Как писал NEWS.ru, 26 февраля Сергей Собянин объявил об остановке голосования по выбору памятника для установки на Лубянской площади столицы, потому что оно всё больше перерастало в противостояние людей, придерживающихся разных взглядов. Мэр Москвы отметил, что у города в данное время есть «огромное количество более актуальных тем». При этом он выразил уверенность, что вопрос о памятнике на Лубянской площади ещё попадет в повестку дня, тогда будет принято правильное решение.