В Кремле оценили работу систему ПВО после атак на Ростовскую область Песков: система ПВО нормально сработала, защищая Ростовскую область от атак Киева

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Система российской противовоздушной обороны нормально сработала при отражении украинских атак на Ростовскую область, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он назвал удары по гражданским объектам излюбленной практикой украинского руководства, начиная с 2014 года, передает ТАСС.

Система ПВО сработала, все работает в этом плане, все нормально. Слава Богу, нет жертв. По крайней мере, что сейчас известно, — сказал он.

По сообщению Минобороны РФ, в Таганроге упал обломок сбитой российскими системами ПВО ракеты, выпущенной со стороны Украины. Удар был нанесен переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса С-200. В ведомстве назвали обстрел террористической атакой.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев, в свою очередь, заявил, что в результате взрыва были госпитализированы девять человек. На месте происшествия продолжают работу экстренные службы. К ликвидации последствий привлечены 60 спасателей и 17 единиц специальной техники. Эпицентром взрыва стал Таганрогский художественный музей.

Спустя около часа после ЧП в Таганроге, в 17:15, ВСУ совершили попытку повторного удара переоборудованной зенитной ракетой комплекса С-200. Снаряд был перехвачен в районе Азова в Ростовской области.