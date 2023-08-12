Пешеход устроил стрельбу по машинам в Люберцах и попал на видео

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В подмосковных Люберцах пешеход устроил стрельбу по автомобилям, сообщает Telegram-канал SHOT. По предварительным данным, никто не пострадал. Мужчину задержали сотрудники полиции.

Инцидент произошел на Тураевском шоссе. На появившихся в Сети кадрах видно, как мужчин ходит прямо по середине трассы и направляет на проезжающие машины оружие. Предположительно, он стрелял из травматического пистолета.

Ранее сообщалось, что произошла стрельба на Моховой улице в центре Москвы. Двое водителей, попавших в ДТП, устроили разборку прямо напротив Кремля. Один из них выстрелил в оппонента из травматического пистолета. Впоследствии он был задержан полицейскими.

В Кемерово местный житель устроил стрельбу из травматического пистолета во дворе многоэтажного дома. Задержавшим его полицейским она заявил, что стрелял ради шутки. В отношении мужчины составлен административный протокол. Ему грозит наказание в виде штрафа в размере до 50 тысяч рублей с конфискацией оружия и боеприпасов или лишение права приобретать и хранить оружие на срок до трех лет с его конфискацией.