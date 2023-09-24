Пешеход скончался в результате массового ДТП в Краснодаре

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Житель Краснодара скончался в результате столкновения «Газели» с иномарками Skoda и Renault, сообщает в Telegram пресс-служба регионального управления МВД. Уточняется, что погибший был пешеходом. О состоянии других участников ДТП не сообщается. На месте работают оперативные службы города.

По данным МВД, авария произошла днем 24 сентября на пересечении Российской и Солнечной улиц в Краснодаре. Водитель «Газели» проехал на красный сигнал светофора, в результате чего столкнулся со Skoda и Renault. После этого автомобиль вылетел на тротуар.

От удара «Газель» вылетела на тротуар, где находились люди. Молодой человек 1994 года рождения от полученных травм скончался в больнице. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что трое человек погибли в результате столкновения маршрутной «Газели» с грузовиком в Кстовском районе Нижегородской области. По информации МВД, в ДТП также пострадали 11 человек, один из них был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. При этом Telegram-канал Ni Mash утверждает, что всего травмы получили 16 человек. Движение авто на месте аварии было затруднено.