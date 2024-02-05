Пес помог раскрыть неверность мужчины, съев стринги его любовницы

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В Новосибирске собака породы лабрадор помогла раскрыть неверность своего хозяина, съев трусы стринги любовницы, сообщает KP.RU. Как рассказал изданию ветеринарный врач Андрей Багатов, хозяева пса — муж и жена — привезли животное в клинику на осмотр из-за плохого самочувствия: супруги заметили, что пес стал менее активным и плохо ел.

Собаку оперировали мои коллеги, они достали из него женские стринги, которые пес проглотил. Врачи радостно вынесли эту находку хозяевам, сказали, что причиной недомогания было инородное тело в желудке, — рассказал ветеринар.

При этом, по его словам, хозяйка лабрадора, увидев трусики, выразила недоумение тем, что этот предмет одежды был ей явно не по размеру. Кроме того, женщина заявила, что подобной вещи в ее гардеробе не было. Как добавил врач, мужчина «чуть под землю не провалился». Таким образом, иногда радостные события для врачей оказываются печальными для владельцев животных, резюмировал Багатов.

Ранее врач-гинеколог Елена Дригинкина посоветовала женщинам отказаться от ношения стрингов. По словам специалиста, такое белье не только вызывает дискомфорт и может привести к повреждениям, но и способствует переносу нежелательных бактерий.