https://static.news.ru/photo/146f56f2-6eab-11ea-a4a7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Первый житель Республики Коми, ранее заболевший коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19), выздоровел и выписался из лечебного учреждения, передают местные власти. Под наблюдением до сих пор находятся два новых пациента. Они помещены в городскую больницу Эжвинского района Сыктывкара.

В данный момент медики следят за состоянием 865 граждан, госпитализированных с подозрением на COVID-19.

За последние сутки сняты с медицинского учёта по завершении обследований и двухнедельного карантинного срока 67 человек. В отношении них подозрения на коронавирус не подтвердились, — говорится в сообщении на официальной странице Республики Коми в социальной сети «ВКонтакте».

В мире число заразившихся превышает 424 тысячи человек. Число выздоровевших составляет более 109 тысяч. К летальному исходу заболевание привело в 18,9 тысячи случаев. Согласно последним данным, в РФ зафиксировано 658 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 29 человек, летальных исходов нет.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил о запуске глобального гуманитарного плана по борьбе с COVID-19 в развивающихся странах. По его словам, меры призваны предотвратить распространение коронавируса по планете и защитить жизни миллионов людей.

Документ включает доставку медицинских средств, оснащение лагерей временного размещения установками для мытья рук и проведение информационных кампаний по методам защиты от инфекции. На реализацию этих меры будет потрачено $2 млрд.

Ранее Организация объединённых наций обратилась к лидерам стран, входящих в G20, с призывом отменить санкции, которые мешают доставлять гуманитарную помощь в пострадавшие от коронавируса регионы, сообщал NEWS.ru.