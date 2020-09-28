Первый снег пошёл в Новосибирске

https://static.news.ru/photo/50d72866-021e-11eb-abf0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На территории Новосибирска 29 сентября дождь местами начал переходить в снег. Подобная ситуация для Западной Сибири в конце первого осеннего месяца является нормальной. Об этом в разговоре с журналистами сообщил пресс-секретарь Западно-Сибирского управления гидрометслужбы Ренад Ягудин.

По его словам, за всю историю наблюдений в Новосибирске самый ранний снег выпал 5 сентября 1968 года. Сейчас уже конец месяца, поэтому в осадках нет ничего неординарного. Как сообщил Ягудин, в последние пять дней сентября в Западной Сибири довольно часто выпадает мокрый снег с дождём.

В Новосибирской области и ближних регионах сейчас находится холодный атмосферный фронт. Он пришёл из районов северных широт.

Этот холодный фронт провоцирует облачность и осадки, переходящие из дождя в снег. Завтра температура по области, скорее всего, тоже будет ниже нормы, ночью в пределах от ноля до минус пяти градусов, — цитирует Ягудина РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, в Москве с 29 сентября начинается вторая серия бабьего лета, сообщают синоптики. В столице во вторник потеплеет до 15–17 градусов, в Подмосковье — до 13–18 градусов. Ожидается юго-восточный ветер до 7 метров в секунду. Атмосферное давление будет держаться в районе отметки в 753 мм ртутного столба.