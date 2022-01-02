Первый случай заражения «омикроном» выявлен в Карелии

Первый случай заражения новым штаммом коронавируса «омикрон» выявлен в Карелии. Он обнаружен у вернувшейся из Франции женщины. Об этом сообщил на своей странице в соцсетях министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

Омикрон в Карелии. Первый случай выявлен у женщины, которая прибыла из Франции. Положительный результат на омикрон передан в Карелию сегодня из Санкт-Петербурга. Жалоб у пациентки нет, состояние удовлетворительное, — сообщил глава местного Минздрава.

Охлопков также отметил, что вакцина «Спутник V» показала свою эффективность против «омикрона», и призвал население республики вакцинироваться.

Новый штамм коронавируса «омикрон» был обнаружен в ЮАР. ВОЗ классифицировала его как «вызывающий беспокойство».

Врачи из Южной Африки, Великобритании и США раскрыли восемь ранних симптомов, которые могут свидетельствовать о заражении «омикрон»-штаммом коронавируса. Специалисты пояснили, что признаки могут быть похожими и на простуду.

Ранее врач-терапевт, основатель приложения «Справочник врача» Константин Хоманов сообщил, что после новогодних праздников в России возможно увеличение новых случаев заражения коронавирусом. Пока же заболеваемость идёт на спад.